Spendenaktion „Sterne über Auerbach“ beginnt am Samstag

Die Wunschpyramide befindet sich auf dem Neumarkt.

Auch in diesem Jahr findet in Auerbach wieder die besondere Spendenaktion „Sterne über Auerbach“ statt. Der offizielle Start erfolgt am Samstag, den 2. Dezember, ab 17 Uhr, im Beisein von Oberbürgermeister Jens Scharff. Auf dem Neumarkt wird dann wieder die Wunschpyramide stehen. An der Pyramide befinden sich Sterne mit Wünschen, die von...