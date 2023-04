Stadtbad schränkt Öffnungszeiten ein

Am bevorstehenden langen Wochenende hat das Plauener Stadtbad geänderte Öffnungszeiten. Sportbad und Herrenhalle schließen am Samstag und Sonntag bereits 17 Uhr. Am 1. Mai öffnen Bad und Sauna erst um 12 Uhr. Wettkampfbedingt ist am Samstag ab 12 Uhr neben der Herrenhalle im Sportbad nur ein 25-Meter-Becken frei. (bju)