Stadtgeschichte: "Mei Netzschke"

Reichenbach.

Netzschkau steht im Mittelpunkt des nächsten Vortrages im Alten Wasserwerk im Reichenbacher Park der Generationen - am Dienstag, ab 17 Uhr. Die Stadt zählt zu den ältesten Niederlassungen sorbischen Ursprungs im Vogtland, Kaiser Friedrich verlieh ihr 1491 das Stadtrecht, das allerdings fast 200 Jahre ungenutzt blieb. Helga und Manfred Blei sowie Falk Naumann werden mehr dazu und über anderes Wissenswertes zu "325 Jahren Stadtgerechtigkeit" berichten, teilt der Verein Aqua et Natura mit. (us)