Steinreich-Tag bei Kirchgemeinde

Auerbach.

Ein Tag der offenen Tür findet am Samstag bei der Freien evangelischen Gemeinde Auerbach zusammen mit dem Steinreich-Tag statt. Die Räume an der Goethestraße 7 sind an dem Tag ab 10 Uhr geöffnet. Neben einer Verlosung finden eine Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Edelsteine statt. (mros)