Straßensperrung in Auerbach: Abriss zwingt zur Umleitung

Wegen Abrissarbeiten in der Hainstraße in Auerbach müssen Verkehrsteilnehmer eine Umleitung in Kauf nehmen. Betroffen ist auch der Busverkehr.

In der Auerbacher Innenstadt ist seit dieser Woche die Hainstraße für etwa drei Wochen gesperrt. Wie Stadtsprecher Hagen Hartwig mitteilte, wird dort ein marodes Gebäude im Auftrag der Stadt abgerissen. Für den Zeitraum der Sperrung, die bis 23. Februar angekündigt ist, erfolgt eine Umleitung über die Göltzschtalstraße (B 169), Talstraße...