Streifzüge durch Biotope

Oelsnitz.

Beim Regionalverband Elstertal das Nabu Deutschland heißt es am morgigen Donnerstag "Was blüht denn da?" Peter Renner aus Jugelsburg nimmt seine Zuhörer ab 19 Uhr mit auf Streifzüge durch vogtländische Biotope. Der Vortrag findet bei freiem Eintritt in der Gaststätte Zum Vogtländer, Schmidtstraße 17 in Oelsnitz statt. (hagr)