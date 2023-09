Stresstest für Rodewischer: Nach dem Stromausfall ist auch das Wasser weg

Kein heißer Kaffee, und die morgendliche Dusche fällt bei Rodewischern am Donnerstag kurz aus. Warum das Wasser in manchen Haushalten nicht floss.

Vorigen Freitag Stromausfall, an diesem Donnerstag kein Wasser in Rodewisch. Was ist da los, fragen sich Rodewischer, als zwischen 8 und 9 Uhr kein Tropfen Wasser aus dem Hahn kommt. Es handelte sich um eine Havarie, man bitte die Betroffenen um Entschuldigung, sagt Nadine Mensdorf, Sprecherin beim Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (ZWAV)....