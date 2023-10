Tag der Bibliotheken: Aktionen in Auerbach, Reichenbach und Rodewisch

Am Dienstag dreht sich in den Büchereien der Region alles um junge Leser.

Anlässlich des Tags der Bibliotheken am Dienstag, 24. Oktober finden in Einrichtungen der Region Veranstaltungen statt. Die Stadtbibliotheken Rodewisch und Auerbach beteiligen sich ab 14 Uhr mit einem Bastelnachmittag. Anlässlich des 100. Geburtstages des Kinderbuchautoren Otfried Preußler gibt es in Auerbach Stationen, an denen ein Hexenhut...