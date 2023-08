Teilnehmerrekord fordert die Gastgeber des Treuener Schlossfestes heraus

Die Geräuschkulisse ist gewaltig. Kanonen und Musketen entladen ihre Schwarzpulver-Fracht in Richtung Gegner. Ruhiger aber nicht weniger spektakulär geht es beim Nahkampf mit Piken und Schwertern zu. Was wie eine Zeitreise in den Dreißigjährigen Krieg anmutet, ist authentische Darstellung von Gefechtsszenen aus der Zeit von 1618 bis 1648. Den...