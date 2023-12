Tierpark Falkenstein: Warum die Pfleger bei Frost zu Wasserkannen greifen

Wird es knacking kalt, bekommt es der Falkensteiner Tierpark mit besonderen Herausforderungen zu tun. Weil noch Sommerleitungen verlegt sind, ist Mehrarbeit vonnöten. Welche sind das?

Weihnachten hin, Silvester her: Im Tiergarten Falkenstein fällt in diesen Tagen sogar noch mehr Arbeit an. Weil die städtische Einrichtung noch mit einer Sommer-Wasserleitung ausgerüstet ist, müssen Leiter Michael Gottschalk und seine sechs Mit-Pfleger einige Schützlinge beispielsweise auf Umwegen versorgen. „Im Winter schaffen wir...