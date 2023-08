Töpfern und Fledermauswanderung in Oberlauterbach

Zwei Veranstaltung bietet das Umweltzentrum Oberlauterbach am nächsten Dienstag an. Von 14 bis 15 Uhr findet der Schnupperkurs Töpfern für Kinder „Maritim“ statt. Dabei wird ein Fisch in Plattentechnik hergestellt. Der Kurs ist für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren geeignet. Eine Begleitperson kann kleineren Kindern helfen. Schürze,...