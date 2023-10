Treuen: Zwei Autos brennen in der Kirchgasse

Die Feuerwehr musste am Samstag kurz vor Mitternacht ausrücken. Der Sachschaden ist hoch.

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Freiwillige Feuerwehr Treuen am späten Samstagabend ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 23.30 Uhr in der Kirchgasse unterhalb der Stadtkirche St. Bartholomäi zwei Autos in Brand geraten. Konkret: ein Mercedes und ein danebenstehender Renault. Beide Pkws waren am Fahrbahnrand geparkt. Elf Kameraden...