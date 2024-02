Überfahrt gefährlich: Schlechte Noten für eine Brücke in Treuen

In der Stadt an der Treba ist das Geld knapp. Aber an einer Reparatur kommt die Kommune wohl nicht vorbei.

Die Brücke über die Treba am Treuener Schlossweg ist in einem so schlechtem Zustand, dass dringend Handlungsbedarf besteht, verkündet Bürgermeisterin Andrea Jedzig (CDU/Einzelkandidatin) zur Ratssitzung. Im vorigen Jahr sei die Statik der Brücke geprüft worden. Das Ergebnis: Sie erhielt die Zustandsnote 3,9 aufgrund stark korrodierter...