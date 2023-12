Unbekanntes Paar stiehlt Schmuck aus Falkensteiner Juweliergeschäft

Ein Mann und eine Frau entwendeten während der Öffnungszeiten eine Goldkette aus einem Schmuckgeschäft.

Ein unbekanntes Paar hat am Freitag aus einem Falksteiner Schmuckgeschäft eine Goldkette entwendet. Das Paar betrat laut Angaben des zuständigen Polizeireviers in Zwickau am späten Vormittag den Juwelier an der Schlossstraße und zeigte Interesse an einer Goldkette im Wert von 1100 Euro. Nach einer Diskussion mit einer Verkäuferin verließen...