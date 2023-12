Unfall am Bahngleis Rebesgrün: Ford wird von Zug erfasst

Der Autofahrer kam glimpflich bei dem Zusammenprall mit der Vogtlandbahn davon. Er wurde nur leicht verletzt.

Für 20 Passagiere der Vogtlandbahn endete die Fahrt am Mittwoch, 16 Uhr, mitten auf der Strecke bei Rebesgrün. Der 21-jährige Fahrer eines Ford Focus querte den unbeschrankten Bahnübergang an der Rodewischer Straße - doch die aus Richtung Herlasgrün herannahende Bahn war schneller und streifte den Pkw am Heck. Triebwagen und Pkw wurden...