Unfall in Auerbach: Auto rutscht von Straße gegen Zaun

Der Fahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt.

Einen Leichtverletzten und einen Sachschaden von rund 11.500 Euro hat es am Dienstagabend bei einem Unfall in Auerbach gegeben, berichtet die Polizei. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Seat die Schönheider Straße in Richtung Brunn. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs, als das Heck seines Autos in einer...