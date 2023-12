Unfall in Falkenstein: 14.000 Euro Sachschaden

Ein Vorfahrtsfehler führt zur Kollision

Einen Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro hat es am Sonntagvormittag bei einem Unfall in Falkenstein gegeben. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Renault die Straße am Gewerbering. Er war mit seinem Auto von der Tankstelle kommend in Richtung Plauensche Straße unterwegs. Dann wollte er nach links in die Plauensche Straße...