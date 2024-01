Unfall in Treuen: 69-Jährige schwer verletzt

Nach der Kollision musste die Rentnerin in ein Krankenhaus. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Bei einem Unfall am Freitagmorgen ist in Treuen eine Rentnerin schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte, war eine 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug der Marke BMW gegen 7 Uhr auf der Rudolph-Breitscheid-Straße in Fahrtrichtung Humboldtstraße unterwegs. Auf Höhe einer Apotheke querte den Angaben zufolge eine...