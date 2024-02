Unfallflucht in Falkenstein: 2500 Euro Schaden

Ein unbekannter Fordfahrer verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Eine Unfallflucht gab es am Mittwochabend in Falkenstein. Laut Polizei befuhr ein Unbekannter mit einem Ford gegen 22.30 Uhr die Dr.-Robert-Koch-Straße, als er auf Höhe der Kreuzung zur August-Bebel-Straße in der Mitte der Fahrbahn in Richtung Bahnhof stoppte. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger mit einem BMW ebenfalls die Dr.-Robert-Koch...