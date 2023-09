Unfallflucht in Rodewisch: Unbekannter beschädigt parkenden VW-Bus

Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Fall von Unfallflucht in Rodewisch sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge hatte eine Frau ihren schwarzen VW-Kleinbus am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Straße Zur Sternkoppel abgestellt. Als sie etwa eine halbe Stunde später wiedergekommen sei, habe sie an dem Fahrzeug hinten links einen...