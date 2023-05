US-Cars stoppen in Waldfrieden

Waldfrieden.

In der Ferieneinrichtung Waldfrieden werden am heutigen Freitag wieder US-Cars zu einem dreitägigen Country-Treffen erwartet. Die Autos werden am Samstag ab 14 Uhr präsentiert. Dazu gibt es ein Programm für die ganze Familie. 20 Uhr treten The Forgotten auf. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr ein Countryfrühschoppen. (bju)