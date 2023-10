Vandalismus auf einer Baustelle in Rodewisch

Im Visier war der Luftfilter eines Multicars. Wer sich daran warum zu schaffen machte, dazu ermittelt jetzt die Polizei.

Rodewisch. Es ist in einem Zeitraum von rund zwei Wochen passiert: Bislang unbekannte Rowdys machten sich auf einer Baustelle an der Straße des Friedens in Rodewisch zu schaffen. Sie hatten es dabei offensichtlich auf ein Baustellenfahrzeug abgesehen.

Der Multicar war laut Polizei vom 13. Oktober an abgestellt gewesen, bevor der Schaden am Freitag entdeckt worden ist. Die Täter hatten den Luftfilter des Fahrzeugs zerstört und Steine hineingefüllt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Beschädigung oder zu verdächtigen Personen geben können. Diese werden gebeten, sich im Polizeirevier in Auerbach unter der Telefonnummer 03744 2550 zu melden. (sasch)