Vandalismus im Industriegebiet West in Auerbach: Kommt die Videoüberwachung an der Laderampe?

Ärger wegen Sachbeschädigung, Ruhestörung und Vandalismus: Immer wieder haben Bürger von Auerbach den OB in seinen Sprechstunden damit konfrontiert. Wie Jens Scharff reagieren will.

Wird die Verladerampe im Industriegebiet West bald per Videokamera überwacht? Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) will das nach einem Gespräch mit der Polizei nicht ausschließen: „Wir werden das prüfen. Da das Gelände am Anschlussgleis Eigentum der Stadt ist, haben wird dort Hausrecht.“ Das erweitere die rechtlichen...