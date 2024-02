Vandalismus trifft neuen Erlebnisweg in Ellefeld

Die Eröffnung von „Martins Erlebnisweg“ in Ellefeld ist nicht lange her. Jetzt ist eine Sonnenliege aus der Verankerung gerissen worden.

Knapp drei Monate liegt die Eröffnung von „Martins Erlebnisweg“ in Ellefeld zurück - nun registrierte der Staatsbetrieb Sachsenforst den ersten Fall von Vandalismus. An der Rasthütte am Boda-Weiher wurde die Sonnenliege aus der Verankerung gerissen, informierte David Neubert, Pressesprecher des zuständigen Forstbezirks Adorf. Ob die...