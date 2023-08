Verkaufsoffene Feiertage in Auerbach - Gibt es 2024 drei oder vier?

Zum Töpfermarkt am 20. August dürfen Auerbacher Geschäfte öffnen - aber nur in der Innenstadt. Für nächstes Jahr dürfte dies ebenso der Fall sein. Offen ist dagegen, wie es am Familientag aussieht.

Drei Termine für verkaufsoffene Sonntage sind für 2024 aus Sicht von Stadtsprecher Hagen Hartwig gesetzt: zum Töpfermarkt und zwei Mal in der Vorweihnachtszeit. Wie es dagegen mit dem Familientag im Mai aussieht, bleibt auch vier Monaten nach dem Streit mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi über die Veranstaltungen in diesem Jahr unklar.