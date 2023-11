Verkaufsstart für zweiten Null-Euro-Schein in Auerbach

Den Schein mit dem Motiv Postmeilensäule, Altmarkt und Laurentiuskirche gibt es ab Donnerstag.

Am Donnerstag ist es soweit: Dann startet der Verkauf des zweiten Null-Euro-Geldscheins in Auerbach. Nach der erfolgreichen Premiere im März geben Stadt und der Gewerbeverein Wir in Auerbach (Wia) nun einen Souvenirgeldschein mit dem Motiv der Postmeilensäule am Altmarkt mit der St. Laurentiuskirche heraus. Grafisch umgesetzt wurde der...