Verletzter Autofahrer bei Unfall in Rodewisch

Rodewisch. Bei einem Verkehrsunfall im vogtländischen Rodewisch ist ein 77-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr in seinem Fiat auf der Rützengrüner Straße in Richtung Stützengrün unterwegs. An der Kreuzung Innere Karl-Liebknecht-Straße wurde sein Fahrzeug vom Audi einer 75-jährigen Frau erfasst - es kam zur Kollision. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, wurde der 77-jährige Rentner dabei leicht verletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach Angaben der Beamten nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf annähernd 15.000 Euro. ( su)