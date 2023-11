Verwirrspiel um gesperrte Schloßstraße in Auerbach: Ist die Fernwärmeleitung defekt, oder nicht?

Laut dem Unternehmen Eins Energie finden unter der Auerbacher Schloßstraße Instandhaltungsmaßnahmen statt. Die Stadtverwaltung erzählt dagegen eine andere Geschichte. Welche stimmt?

Was stimmt denn nun? Über die Gründe für eine Straßensperrung zwischen Museum und Bibliothek in der Auerbacher Schloßstraße herrscht offenbar Verwirrung zwischen Stadtverwaltung und dem Energieunternehmen Eins Energie. Fest steht nur, dass es letztendlich um die dort verlaufende Fernwärmeleitung geht. Und dass die Maßnahme am Montag...