Vogtländer reist in die Antarktis: „Das war gigantisch“

So eine Aufnahme kann nicht jeder vorweisen: Stefan Heinzmann in der Antarktis, im Hintergrund eine Gruppe Pinguine. Per Schiff hat der Rodewischer im Februar 2023 mit einigen anderen Reisenden das Festland am Südpol angesteuert. Unterkünfte für Touristen gibt es da nicht, abgesehen von Forschungsstationen. Bild: Stefan Heinzmann