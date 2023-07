Vor dem Abriss muss Asbest raus: Nabento-Brache Falkenstein verschwindet

Weitgehend unbemerkt laufen in Falkenstein die Arbeiten zum Abbruch und anschließenden Revitalisierung der ehemaligen Nabento-Produktionsstätte an der Hammerbrücker Straße. „Auch wenn von außen noch nicht allzu viel zu sehen ist: der Abbruch der Industriebrache ist in vollem Gange“, teilt die Stadtverwaltung mit.