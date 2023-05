Waldbad-Schaden: Verursacher stellt sich

Breitenfeld.

Nach den massiven Sachbeschädigungen an allen Sitzbänken im Waldbad von Breitenfeld am vergangenen Wochenende hat sich einer der Verursacher gestellt. Er habe sich gemeldet und sich auch bei der Polizei angezeigt, teilte Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) auf Anfrage von "Freie Presse" mit. Zudem wurden Meinel auf seinen Aufruf und die ausgesetzte Belohnung hin drei weitere Namen genannt. Meinel lässt die Hinweise nun durch die Polizei verifizieren - treffen sie zu, wird er die ausgelobte Belohnung in Höhe von 100 Euro an den Hinweisgeber auszahlen. Mit dem Schadensverursacher, der sich bereits meldete, hat das Stadtoberhaupt nächste Woche einen Termin im Bauhof. "Da werden wir uns die Bankgestelle ansehen, die noch gehen. Was die anderen betrifft: Da müssen sie sich eine Platte machen, wie sie das wieder herrichten", sagte dazu der Bürgermeister. (hagr)