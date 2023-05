Wanderung rund um den Wasserturm

Rebesgrün.

Zu seiner traditionellen Frühlingswanderung lädt der Förderverein Wasserturm Rebesgrün für den Sonntag ein. Start und Ziel ist um 10 Uhr an dem Wasserspeicher an der Alten Falkensteiner Straße. Die Strecke führt von Rebesgrün zum Auerbacher Wasserturm am Bendelstein und über den Rosensee zurück. Sie ist etwa 9 Kilometer lang und für alle Altersklassen geeignet, so der Verein. Es gibt keine Startgebühren. Nach etwa 4 Kilometern gibt es eine kleine Rast, bei der es etwas für das leibliche Wohl gibt - genauso wie am Ende in Rebesgrün. Zudem hat das technische Denkmal Wasserturm geöffnet. Wer Lust hat, die 100 Stufen bis zur obersten Aussichtsplattform zu erklimmen, kann seinen Blick über das Vogtland schweifen lassen. (lh)