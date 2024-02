Warenautomat in Ellefeld aufgebrochen: Polizei fasst Tatverdächtige

Ein Einbruch in den Warenautomaten in Ellefeld verursachte einen hohen Sachschaden. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen vor Ort stellen. Was zu dem Vorfall bekannt ist.

Der Warenautomat an der Hauptstraße in Ellefeld ist am späten Sonntagabend Ziel von Einbrechern geworden. Dabei sind das Gerät aufgebrochen und die Waren entwendet worden. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich am Freitag auf „Freie Presse"-Anfrage sagte, haben Zeugen die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Im Umfeld des...