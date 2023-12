Weihnachtsbaby im Rodewischer Klinikum: Auf Klein-Melina wartet schon das eigene Pony

Auf den ersten Ausritt muss die Tochter von Sandra Richter und Ronny Prestin noch ein paar Jahre warten. Sie soll ein richtig glückliches Dorfkind werden, wünschen sich die Eltern.

Ein bisschen ist die Zukunft von Melina Richter vorgezeichnet. Wenn das Weihnachtsbaby am Freitag mit Mama Sandra Richter und Papa Ronny Prestin das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch verlässt, warten ihre 20 und 24 Jahre alten Schwestern auf sie. Das in einem Häuschen im Adorfer Ortsteil Freiberg. Und dann sind da all die Tiere, die Melina...