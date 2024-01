Weil Elvis bei der Jugend gut ankommt: Live-Bands spielen sich in Wernesgrün quer durch die Musiklandschaft

Am Samstag heißt es im Wernesgrüner Saustall „Hannes Ebert Combo meets Sevenheat“. Die Begegnung verspricht handgemachte „Mucke“ von Rock-Klassikern bis Latin. Was die Künstler gemeinsam haben.

Das neue Jahr fängt ja gut an. Dies werden sich Livemusikfans beim Blick in den Veranstaltungskalender des Wernesgrüner Brauereigutshofs sagen. Dort liefern sich am Samstag zwei gestandene vogtländische Bands einen Schlagabtausch. „Hannes Ebert Combo meets Sevenheat“ heißt das Klangfeuerwerk. Bis weit in die Nacht wackeln bei Rock, Blues,...