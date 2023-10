Welche Rolle Wassermann und Hexenhut in der Auerbacher Bibliothek spielten

Wer bei dem Wort Bibliothek an lange, staubige Bücherregale denkt, der wurde am Tag der Bibliotheken in der Stadtbibliothek Auerbach eines Besseren belehrt. Da wurden sogar Bilderbuchfiguren lebendig.

