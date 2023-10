Welches Motiv der zweite Auerbacher Souvenirgeldschein zeigt

Nach der erfolgreichen Premiere mit den „Drei Türmen“ Auerbachs gibt es ab dem ersten Advent die zweite Auflage. Die Motivauswahl trafen die Bürger.

Nach der erfolgreichen Premiere im März diesen Jahres will die Stadt Auerbach mit dem Gewerbeverein Wir in Auerbach (Wia) in der Weihnachtszeit den zweiten Null-Euro-Souvenirgeldschein herausgeben. In einer Umfrage konnten die Bürger ein Motiv wählen. Auf Platz 1 kam die Postmeilensäule am Altmarkt mit der St. Laurentiuskirche, gefolgt von...