Wenn im Göltzschtal die Schwimmkurse knapp werden, müssen auch mal die Eltern ran

Der Countdown für Seepferdchen-Schwimmkurse in den Freibädern. Wer in diesem Sommer nicht am Start war, muss sich in Schwimmhallen umsehen. Da sieht es wie immer knapp aus.

15 Kindern hat Jana Schumann in diesem Sommer das Schwimmen beigebracht. Es hätten mehr sein können, gut das doppelte an Schwimmschülern wie in den Vorjahren. Doch zwei, drei Wochen mieses Regenwetter haben das vereitelt, so die Schwimmlehrerin, die bei den Wasserfreunden im Reumtengrüner Freibad Kurse gibt. Eltern, die in der Freibadsaison...