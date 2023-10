Wie die Grünbacher Feuerwehr und eine Ellefelder Spedition die nächste Fahrt des Hilfsvereins Keimling nach Rumänien unterstützen

Der Hilfe für Osteuropa hat sich die Hilfsgemeinschaft Keimling verschrieben. Im November geht der nächste Hilfstransport auf die Reise. Am 1. und 2. November werden in Ellefeld Spenden angenommen.

Im Lager der Spedition Schimpf werden am 1. und 2. November Spenden für den Herbst-Transport der Hilfsgemeinschaft Keimling angenommen. Seit 30 Jahren ist der Verein aktiv, um notleidende Menschen in Osteuropa durch effektive materielle Hilfe zu unterstützen. Dafür werden Hilfsgüter gesammelt und Transporte in Eigenregie organisiert. Im...