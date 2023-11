Wie es nach dem Wasserrohrbruch bei der Auerbacher DRK-Kleiderkammer weitergeht

Nach dem vernichtendem Wasserschaden vom August geht die Auerbacher DRK-Kleiderkammer wieder an den Start. Mancher Kunde hat schon auf die günstigen Winter-Angebote gewartet.

Auerbach Gute Nachricht für alle Kleiderkammer-Kunden: Diese eröffnet wieder in der DRK-Villa an der Bahnhofstraße 24 am Montag, 6. November. Statt im Keller, der durch den Wasserrohrbruch im August massiv beschädigt wurde, findet der Kleiderverkauf vorübergehend im DRK-Saal statt. Die Suche nach geeigneten Immobilien habe sich als relativ...