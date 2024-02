Wie Geflüchtete in Rodewisch an das Leid im Ukrainekrieg erinnern

Zu zwei Gedenkveranstaltungen lädt die Stadt ein. Am Samstag ruft die Kirche auf, am kommenden Montag das Begegnungszentrum der Diakonie.

Am 24. Februar jährt sich zum zweiten Mal der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Zu zwei Gedenkveranstaltungen wird nach Rodewisch geladen. Am Samstag, 16 Uhr, ruft die Kirchgemeinde St. Petri zu einem Friedensgebet in die Kirche. Am Montag, 14 Uhr, laden Diakonie Auerbach und Geflüchtete aus der Ukraine ins Begegnungszentrum...