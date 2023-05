Wilms Kampf gegen ME/CFS: Vom Lern-Nerd zum Bettlägerigen

Der 15-jährige Junge will endlich wieder zur Schule gehen. Aber dafür ist er zu schwach. Eine Postcovid-Erkrankung und viele andere hässliche Symptome halten ihn im Bett. Doch es gibt etwas, was ihm und seiner Mutter Hoffnung macht.

Falkenstein. Den ganzen Tag war Wilm im Bett. "Ich habe mir meine Kraft aufgehoben für dieses Gespräch", sagt der große blonde Junge zu mir. Soeben hat Wilm mit langsamen Schritten, gestützt auf eine Krücke, das Sofa angesteuert. Er wisse, dass sein Gang dem eines 90-jährigen Opas ähnelte, sagt Wilm leise. Mit einem Lächeln auf dem runden Gesicht. Wilm beginnt seine Geschichte zu erzählen. Seine Worte sind wohl gewählt. Sachlich, ohne groß sein Leiden auszuschmücken, fast wie ein Erwachsener, berichtet Wilm, wie alles kam. Und wie gerne er wieder lernen, zur Schule gehen möchte. Und nicht kann.

Mit dem Tremor kommt die Angst vorm Crash

"Wilm war immer schon reifer als andere seines Alters", bemerkt Mutter Edda Thomas. Und blickt besorgt auf die zitternden Hände ihres Sohnes. Nach zehn Minuten Gespräch ist er da, der Tremor, der Wilm sagen will: "Geh wieder ins Bett!" Erst zittern die Hände. Dann driften die Gedanken weg. Später kommt Gehirnnebel dazu, zu dem die Wissenschaft "Brainfog" sagt. Schließlich der Crash. Große Angst hat Wilm vor dem Totalausfall, der winzige Erfolgserlebnisse zunichte macht und ihn vom normalen Leben wieder zurückwirft. Also zieht sich Wilm zurück. Beugt sich dem Sack voller Symptome. Greift seine Krücke und schleicht sich ins Bett. Er zieht die Rollos runter, um die Reize zu minimieren. Dann starrt er die Wand an. Wilms Gedanken gehen zu dem Tag, an dem alles begann.

Plötzlich ist die Krankheit da

Samstag, 14. Mai 2022. Opa hat Geburtstag. Im Fernsehen läuft der ESC. Auf Wilms "To do Liste" stehen drei Jugendweihe-Feiern, auf dem der Junge zu Gleichaltrigen spricht. Das macht er gern, das ist nicht zu viel für ihn. Denn Wilm, Zehntklässler am Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch, ist fast ein Lern-Nerd. Er saugt Wissen wie ein Schwamm auf, bringt gute Noten, brennt für Geschichte, Geografie. Ach eigentlich für alles. Außer für Sport. Am Sonntag geht es Wilm schlagartig schlecht. Symptome, wie die einer heftigen Erkältung lassen ihn auf dem Sofa flach liegen. Wilm denkt: "Das geht wieder vorbei." Das tut es nicht. Tage vergehen. Mit Verdacht auf Hirnhautentzündung kommt Wilm ins Klinikum Obergöltzsch nach Rodewisch. Dort lautet die erste Diagnose: Covid 19. Es folgen Klinikaufenthalte in Plauen, Dresden, eine viermonatige Reha in Kreischa.

Mit 15 so erschöpft wie ein alter Mann

Ärzte entdecken zu viel Eiweiß im Hirn. Sie diagnostizieren Neuroborreliose. Das chronische Erschöpfungssyndrom ME/CFS. Postexertionelle Malaise - genannt PEM. Wilm denkt daran, was er mal konnte - und was jetzt noch geht. Mit erst 15 kann sich Wilm fast nichts mehr merken, auf nichts konzentrieren. Oft findet er für einfache Dinge keine Worte. Meist sei er nicht mal in der Lage, die Überschrift einer Zeitung zu erfassen, eine Seite im Buch zu lesen. Einen Film zu schauen. Das passiere ausgerechnet ihm, einem "Kopfmenschen". Dazu wird Wilm von Durchblutungs- und Sehstörungen geplagt, von Hautausschlag, Muskelzuckungen. Manchmal fühlen sich die Hände taub an. Der Versuch nach acht Monaten Pause wieder in die Schule zu gehen, scheitert. Wilm war einmal in seiner Klasse. Nach fünf Minuten hat er sie wieder verlassen.

Alle Hoffnung liegt auf Blutwäsche

Der Junge spürt, wie in ihm der Frust wächst. Auch, weil es einsam um ihn wird. Besuche von Gleichaltrigen sind selten geworden. Keiner kann mit ihm, der immer nur im Bett liegt, etwas anfangen. Die Tage sind erfüllt von Arztbesuchen, Physio-, Psycho-, Ergo- und Osteopathie und einem Tablett voller Tabletten.

Trotzdem gibt es etwas, was Hoffnung macht, Heilung verspricht. Da wäre eine Blutwäsche, genannt auch Immunadsorption, die schädliche Autoantikörper aus dem Blut hinausspülen und bewirken soll, dass wieder genug Sauerstoff in Wilms Organe gelangt. Denn die Autoantikörper sorgten dafür, dass die Blutgefäße beschädigt werden, Kapillaren verstopfen. Dieses Verfahren bieten verschiedene Kliniken in Deutschland an - es sei aber wissenschaftlich noch nicht ausgetestet und werde daher von den Krankenkassen nicht bezahlt, sagt Wilms Mutter. Dennoch gibt es Kunde von einem Mädchen im Rollstuhl, das nach so einer Blutwäsche wieder habe laufen können. Das hat Edda Thomas Mut gegeben, gleiches für ihren Sohn zu probieren.

Therapien gegen ME/CFS noch unerforscht

Einen sogenannten Antikörper-Elisatest auf Post-Covid-Symptome hat Wilm bei dem Biotechnik-Unternehmen CellTrend Luckenwalde gemacht. Vieles um ME/CFS sei noch unerforscht, daher noch nicht offiziell anerkannt. Es gebe viele Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen bei Probanden, sagt CellTrend-Biologielaborantin Kathrin Kummel.

Antikörpertest und Immunadsorption müssen selbst bezahlt werden. Letztere kostet 12.000 Euro. Nicht leicht habe sie es sich gemacht, übers Internet zu Spenden aufzurufen, sagt die Mutter. Aber das Familienbudget sei durch die vielen Therapien geschmolzen. Und Wilm brauche die Hilfe jetzt. Nach nur ein, zwei Tagen ist das Spendenziel erreicht - und steht sogar bei 15.265 Euro. "Das war völlig überwältigend, als ich gesehen habe, wer alles gespendet hat", sagt Wilm, als er für weitere zehn Minuten zum Interview erscheint. Lehrer von der Pesta haben Geld gegeben, Mitschüler und Freunde von ihrem Taschengeld, und ganz fremde Menschen. Die Hilfe aller sei außerordentlich groß, Ärzte, Therapeuten, Wilms Lehrer tun, was sie können, sagt Edda Thomas dankbar. Nun müsste nur mal ein Wunder geschehen.