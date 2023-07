Wird Auerbach zur Fahrradstadt? Kommune macht im September bei Aktion „Stadtradeln“ mit

Mitmachen kann jeder, der gern Rad fährt oder aufs Rad umsteigen will: Vom 1. bis 21. September beteiligt sich Auerbach erstmals an dem Wettbewerb „Stadtradeln“. Darüber wurde am Rande der jüngsten Stadtratssitzung informiert, Details zum Ablauf sollen folgen, kündigte Stadtsprecher Hagen Hartwig diese Woche an. Unter dem Motto „Radeln...