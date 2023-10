Wo der Neubau der Kita „Mischka“ in Auerbach entstehen soll

Neu und deutlich kleiner soll das neue Gebäude der Kindertagesstätte werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Warum der Neubau langfristig günstiger ist als eine Sanierung.

Die Tage der Kindertagesstätte „Mischka“ am Rosinenberg in Auerbach sind gezählt. In der Stadtratssitzung beschloss das Gremium mit einer Gegenstimme den Neubau der Kita auf dem Flurstück an der Albert-Schweizer-Straße. Der Bau sei eine wichtige Aufwertung des dortigen Neubaugebiets, sagte unter anderem FDP-Stadtrat Volker Treeck....