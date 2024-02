Wohin am Wochenende im Vogtland: Doppeltes Rockvergnügen, Abba-Hits und Wintergrillen

Fans von Rockmusik können in Wernesgrün zwei Konzerte erleben. In Reichenbach findet der jährliche Tennisfasching statt und in Rodewisch wird es ein Aufleben der Musik von Abba geben. Ein Überblick.

Konzerte in Wernesgrün: Am Wochenende finden im Brauerei Gutshof in Wernesgrün zwei Rockkonzerte statt. Am Freitag, 21 Uhr, tritt erstmals die Band Alex im Westerland in Wernesgrün auf. Ihr Bühnenprogramm besteht aus den größten Hits der Punkrock-Urgesteine Die Ärzte und der Toten Hosen. Dabei kommen typische mehrstimmige Gesänge,...