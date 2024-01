Wohin am Wochenende: Mit Musik und Comedy ins neue Jahr

Das erste Wochenende 2024 lädt zum Lachen ein. In Reichenbach gastiert der Kabarettist Jonas Greiner. Neujahrskonzerte der Vogtland Philharmonie bis hin zu Nessaja laden ebenfalls ein. Ein Überblick.

Jonas Greiner in Reichenbach: Der Thüringer Stand-up-Comedian und Kabarettist Jonas Greiner kommt mit seinem Soloprogramm „Greiner für Alle“ am Freitag, 19.30 Uhr, nach Reichenbach. Auf der Studiobühne im Neuberinhaus erzählt der 26-Jährige fast alles, was um ihn herum passiert und nimmt es mit Humor. Jonas Greiner wurde 2019 von Olaf...