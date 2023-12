Wohin am zweiten Adventswochenende in Auerbach und Reichenbach

Rotkitteltreffen, Burgweihnacht und schwedische Weihnachtsmusik: Ein Überblick, welche Veranstaltungen am zweiten Adventswochenende in der Region Auerbach und Reichenbach stattfinden.

Adventstreffen in Reuth: Am Freitag, 17 Uhr, findet im Neumarker Ortsteil Reuth das Adventstreffen statt. Dort erwartet die Besucher ein Programm, gestaltet durch die Kinder des Kindergartens, eine Bastelwerkstatt sowie ein Erzähltheater zur Weihnachtsgeschichte. Treffpunkt ist am Volksheim Reuth, in der Neuen Reichenbacher Straße 36.