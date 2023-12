Zwei Autos sind in Ellefeld nach Unfall abschleppreif

Weil er sich nicht an die Verkehrsregeln hielt: Mercedes-Fahrer provoziert Zusammenstoß.

Zwei Autos mussten am Donnerstagmorgen nach einem Unfall in Ellefeld abgeschleppt werden. Der Grund für den Crash war recht ungewöhnlich. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Unfallverursacher, ein 84-jähriger Mann, mit seinem Mercedes viel zu weit in der Fahrbahnmitte der Alten Auerbacher Straße in Richtung Auerbach gefahren. Etwa um...