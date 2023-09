Zwei Autos stoßen in Rebesgrün zusammen: Frau fährt bei Rotlicht über Kreuzung

Zwei Autofahrer haben sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Rebesgrün verletzt. Eine Frau im Mitsubishi fuhr trotz „Rot“ auf die Kreuzung.

Eine 50-jährige Mitsubishi-Fahrerin fuhr auf der Rebesgrüner Hauptstraße aus Richtung Schreiersgrün in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Hauptstraße B 169 hielt sie bei „Rot“ an. Trotz des Rotlichts fuhr sie in die Kreuzung und kollidierte dort mit einem Ford (Fahrer 34 Jahre), der aus Richtung Falkenstein kam. Der Aufprall war so...