Zwei Garagen im vogtländischen Auerbach aufgebrochen und Motorräder entwendet

Im vogtländischen Auerbach wurden jetzt Motorräder entwendet. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, brachen Unbekannte hierzu zwei Garagen in einem Komplex an der Straße der Freundschaft/Ecke Schöner Blick auf. Es wurden zwei nicht fahrbereite beziehungsweise nicht zugelassene Motorräder vom Typ MZ ES 250 gestohlen. Eins war rot lackiert,...